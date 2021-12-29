اليوم السابع
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مشروعات حياة كريمة تغير الواقع الاجتماعى داخل 181 قرية فى سوهاج.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:00 ص
مشروعات حياة كريمة تغير الواقع الاجتماعى داخل 181 قرية فى سوهاج.. صور مكتب بريد
سوهاج - محمود مقبول

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كريمة هي الحياة بما تقدمه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي استهدفت تطوير قرى الريف المصرى ووضعته على الطريق الصحيح بعد عقود من التهميش، فالمشروعات في كل مكان "تعليم، صحة مياه شرب، صرف صحى، مجمعات خدمية"، وغيرها من المشروعات التي غيرت وجه الواقع داخل 181 قرية على مستوى محافظة.

مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في سوهاج على سبيل المثال لا الحصر انتهت من إنشاء جناح جديد بمدرسة "مجمع الغريزات الابتدائية القديمة" بمركز المراغة، ويضم الجناح الجديد 11 فصلا دراسيا ومعملا بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

كما تستمر المبادرة في إنشاء محطة الرفع لمشروع صرف صحي قرية "نجع أبو عوض" بمركز المراغة، وكذلك استمرار العمل بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بنجع "طوخ" بمركز المنشاة، على مساحة 950 مترا، ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي واستمرار العمل بمشروع إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية "أولاد علي" بمركز المنشأة وإنشاء وحدة إطفاء "أم دومة" بمركز طما، وإنشاء نقطة إسعاف قرية "مشطا" بمركز طما لخدمة القرية والقرى المجاورة.

تطوير قرى محافظة سوهاج (1)

 
أعمال تطوير الترع بحياة كريمة (3)

 
أعمال تطوير الترع بحياة كريمة (2)
 

 

أعمال تطوير الترع بحياة كريمة (1)
 

 

أعمال تطوير الترع بحياة كريمة (4)
 

 

مجمعات وماكتب بريدية جديدة فى حياة كريمة (3)

 
مجمعات وماكتب بريدية جديدة فى حياة كريمة (2)
مجمعات وماكتب بريدية جديدة فى حياة كريمة (1)
 

 

تطوير قرى محافظة سوهاج (4)
 

 

تطوير قرى محافظة سوهاج (3)
 

 

تطوير قرى محافظة سوهاج (2)
تطوير قرى محافظة سوهاج (2)

 

مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (4)
مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (4)

 

مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (3)
مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (3)

 

مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (2)
مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (2)

 

مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (1)
مجمعات خدمية جديدة بقرى حياة كريمة (1)

 

مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (1)
مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (1)

 

مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (1)
مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (1)

 

مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (4)
مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (4)

 

مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (3)
مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (3)

 

مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (2)
مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (2)

 

محطات صرف صحى بمبادرة حياة كريمة (1)
محطات صرف صحى بمبادرة حياة كريمة (1)

 

محطات صرف صحى بمبادرة حياة كريمة (3)
محطات صرف صحى بمبادرة حياة كريمة (3)

 

محطات صرف صحى بمبادرة حياة كريمة (2)
محطات صرف صحى بمبادرة حياة كريمة (2)

 

مخطط أحدى المشروعات
مخطط أحدى المشروعات

 

اعمال الشدات الخشبية بمبادرة حياة كريمة (2)
اعمال الشدات الخشبية بمبادرة حياة كريمة (2)

 

اعمال الشدات الخشبية بمبادرة حياة كريمة (1)
اعمال الشدات الخشبية بمبادرة حياة كريمة (1)

 

اعمال الانشاءات
اعمال الانشاءات

 

مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (4)
مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (4)

 

مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (3)
مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (3)

 

مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (2)
مبادرة الرئيس داخل 181 قرية (2)

 

وحدة مطافى أم دومة مركز طما
وحدة مطافى أم دومة مركز طما

 

إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية أولاد علي
إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية أولاد علي

 

إنشاء مركز تنمية الأسرة بنجع طوخ مركز المنشاة
إنشاء مركز تنمية الأسرة بنجع طوخ مركز المنشاة

 

محطة الرفع لمشروع صرف صحي قرية نجع أبو عوض
محطة الرفع لمشروع صرف صحي قرية نجع أبو عوض

 

مجمع الغريزات الابتدائية القديمة بمركز المراغة
مجمع الغريزات الابتدائية القديمة بمركز المراغة

 

 


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