مياه سوهاج: الانتهاء من نقل الوصلات المنزلية للمواطنين بحياة كريمة خلال أسبوع

سوهاج فريق المحافظات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب على ضرورة الإنتهاء من نقل كافة الوصلات المنزلية للمواطنين من خطوط المياه القديمة إلى خطوط المياه الجديدة البلاستيك التى تم تنفيذها بقرى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز طما والبلينا وجرجا و ساقلته والمراغة ودار السلام والمنشاة.

بالإضافة الى ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية والتى من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022 جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع للإتفاق على أهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق أهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى.

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة البدء فى بحث آليات انشاء ورشة لصيانة مولدات الديزل هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع نسب التحصيل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد وكذلك التوزيع الامثل للعمالة بجميع مواقع الشركة بما يضمن تشغيل كافة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى 24 ساعة على مدار الأسبوع والالتزام بتامين بيئة العمل والاجراءات الإحترازية وحل جميع الشكاوى فى أسرع وقت ممكن بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الشركة.