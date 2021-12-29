اليوم السابع
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مد أجل الحكم على المتهمين فى مذبحة المرج لـ26 يناير

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:12 م
مد أجل الحكم على المتهمين فى مذبحة المرج لـ26 يناير محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود - أحمد الجعفرى

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على متهم وزوجته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج" لـ26 يناير المقبل.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين محمد علوان وكمال الدين عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

 


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