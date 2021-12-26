تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة قتل أطفالهما فى المرج للأربعاء المقبل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، في القضية المتهم فيها عامل وربة منزل "زوجته"، بتهمة إجبار الزوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج"، للأربعاء المقبل.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

تم ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.