مدير مستشفى المبرة بالزقازيق: القضاء على قوائم الانتظار بعدة تخصصات بنسبة 95%

الشرقية- فتحية الديب

يشهد مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق بمحافظة الشرقية، تطورا كبيرا فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والقضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات الطبيبة، فضلا عن دعم المستشفى بأجهزة ومعدات حديثة تعود بالنفع على المرضى.

ويقول الدكتور أحمد عبد الحفيظ مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق، إن نسبة إنجاز المستشفى فى قوائم الانتظار بلغت 95% من إجمالي الحالات، حيث جرى الانتهاء من 1691 حالة جراحة العيون و174 حالة جراحة عظام و276 جراحة أورام و190 حالة جراحة مخ وأعصاب، وكذلك إضافة خدمة جديدة ضمن قوائم الانتظار وهى قسطرة الأوعية الطرفية وتجرى حاليا بمستشفي المبرة من قبل استشاريين لمستشفى الجامعة، وذلك للتيسير على الأهالى بمحافظة الشرقية.

وأضاف: أن المستشفى بها 9 حضانات و2 جهاز تنفس صناعى متاحة لحديثى الولادة، ونسعى لرفع طاقتنا إلى 18 حضانة، ويجرى التواصل بصفة مستمرة مع خدمة الطوارئ بالمديرية على خدمة 137 فى حالة حاجة المواطنين لتوفير حضانة للأطفال يتم توفيرها طبقا للمتاح بالمستشفى ونوفر الخدمة الطبيبة، موضحا أن نسبة تطعيم الطاقم الطبى والإدارى بالمستشفى بلغت 100% بتلقى الجرعتين الأولى والثانية، ونتلقى المواطنين من خارج المستشفى لتلقي التطعيم، ويجرى التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال الخدمة الاجتماعية بالمستشفى ويتم تذليل المشكلة وحلها على أرض الواقع.

فيما أضافت الدكتورة "هناء أحمد رشيد" مدير الشئون العلاجية بمستشفى المبرة، إن إدارة المستشفى، تحت قيادة الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور جمال سلامة، رئيس الهيئة بفرع الشرقية، والدكتور أحمد عبد الحفيظ، شهدت تطورات عديدة فى عام 2021 بدخول جهاز أشعة مقطعية جديدة، وجاري العمل به، وتم عمل مغاسل جديدة للمستشفى على أحدث صيحة تعطى درجات نظافة أعلى وتقدم للمرضى خدمة أمنة، وتم عمل فرق دعم وتجارب للهروب على رأس الواقع من السلامة المهنية وصيدلية الكوارث والطوارئ للتعامل مع أى كارثة بيئية أو حوادث على الطرق بأعداد كبيرة بأدوية مخصصة.



الدكتور أحمد عبد الحفيظ مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق





الدكتور أحمد عثمان مدير الخدمات الطبيبة بمستشفى المبرة

