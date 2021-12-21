افتتاح عيادة ذوى الهمم بمستشفى المبرة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى،اليوم،اللجنة المشكلة لذوى الهمم فى التخصصات المرضية المختلفة بعيادة المبرة الشاملة بالزقازيق وذلك فى أول يوم عمل لها والتى تختص بتحديد الإعاقة من خلال لجنة استشارية متخصصة فى ذلك، وفى حضور الدكتورة نرمين محمد فؤاد مدير المكتب الفنى بالفرع، الدكتور سامح متولى مدير العيادات واللجان التخصصية بالفرع الدكتورة امانى محمد فتحى، مدير عيادة المبرة الشاملة.

في سياق متصل، تابع الدكتور جمال سلامة مدير التامين الصحي، تغيير لوحات الجهد المنخفض بمستشفى المبرة وذلك لتلافى السلبيات السابقة من مشاكل وأعطال الكهرباء المتكررة والتى تعتبر من الانجازات المهمة فى تطوير البنية الأساسية بالمستشفى والتنسيق بين الشركة المنفذة والمشروعات وإدارة المستشفى اثناء التركيب والتشغيل وقد تم الانجاز على أكمل وجه لرفع كفاءة وخدمة المستشفى.

وقد تابع أيضا آخر التجهيزات الانشائية بغرفة الاشعة المقطعية التى أوشكت على الانتهاء والتركيب وتشغيل جهاز الأشعة لدخوله الخدمة بعد عدة أيام والذى يعتبر إضافة وانجاز قوى لخدمات المستشفى ووحدات الفرع المختلفة.