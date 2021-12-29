مدير تعليم الإسكندرية يفتتح ورشتين لتعليم الخياطة والتفصيل بمدرسة إحسان خالد

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأربعاء ورشتين لتعليم الخياطة والتفصيل والملابس الجاهزة بمدرسة إحسان خالد لضعاف السمع بإدارة المنتزه، وذلك بحضور شريف فتحى مدير عام الإدارة والنائب محمد الحمامى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والمهندسة سماح شوقى رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندسة داليا متولى مدير المسئولية المجتمعية بالشركة ومسئولى التربية الخاصة بالمديرية وإدارة المنتزه وتم تجهيز الورشتين ب ( 14 ) ماكينة متنوعة.

يأتى ذلك فى إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوى الهمم والقدرات الخاصة وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( قادرون باختلاف ).

وقال مدير المديرية إن الحكومة وضعت برنامجًـا طموحًـا للاهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية ، وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوربى واليونيسيف ، كما تم تدريب معلمى التربية الخاصة والفكرية والأخصائيين ومعلمى التعليم العام على التوعية ببرامج الدمج وكيفية التعامل مع ذوى الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس وكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية.

وأوضح سعد أنَّ هذا الاهتمام بدأ بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2018 عامًـا لذوى الاحتياجات الخاصة، كما يشارك ذوو الهمم فى الأنشطة التربوية المختلفة الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية بجميع المدارس فهم موهوبون بالفطرة، ومنهم من حصل على ميداليات فى البطولات الرياضية المختلفة.

وشملت فعاليات الافتتاح عروض فنية وأغنيات وطنية غنائية منها (اللى عاش حبك) من أداء طلاب المدرسة.

يُذكر أن مدرسة إحسان خالد تضم ورشة أخرى للزخرفة وفصلًا جديدًا لمتعددى الإعاقة وهو أول فصل يتم افتتاحه لمتعددى الإعاقة بالإسكندرية .



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