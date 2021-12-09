اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 07:11 م
أكرم القصاص
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مديرية التعليم بالإسكندرية تكشف حقيقة المدرس المزيف وراء تجميع الطلاب فى حفلات ليلية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:32 م
مديرية التعليم بالإسكندرية تكشف حقيقة المدرس المزيف وراء تجميع الطلاب فى حفلات ليلية الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور محمد سعد ، أنه بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لمعلم يعمل بأحد مراكز الدروس الخصوصية وتضمن الفيديو المعلم يجمع طلابه في حفل بإحدى القاعات، أنه لا ينتمي للمعلمين الذين يعملون بالمديرية وفق قواعد البيانات الخاصة بالعاملين بتعليم الإسكندرية.
 
ونوهت المديرية فى بيان لها، أنه تحديد صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي يقوم بنشر مواعيد عمله من خلالها وكذلك الأماكن التي يعمل بها ، وأن أحداث الفيديو كانت في حفل بإحدى القاعات خارج نطاق الإسكندرية  .
 
وأكد تعليم الإسكندرية أنه تم غلق وتشميع العديد من السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتعاون مع الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية ، كما تم التواصل مع الحي الذي يقع السنتر في دائرته لتنفيذ الغلق للمركز بشكل فوري .
 

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