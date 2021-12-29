محافظ دمياط تبحث حل مطالب المواطنين وتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

دمياط معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من المطالب و الشكاوى وذلك خلال لقائها الأسبوعى مع المواطنين والذى جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى الجهات المعنية و إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.



التقت "المحافظ" مع عدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم و شكواهم، والتى ناقشتها فورًا خلال اللقاء مع ممثلى الجهات المختصة، كما وجهت بدراسة جميع المطالب و طرح حلول لها، وأيضاً بحث الحالات المستحقة لصرف معاشات شهرية من التضامن الاجتماعي، وكذا توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.



وأكدت "محافظ دمياط" مجددًا حرص المحافظة على خلق قنوات للتواصل مع المواطنين، مؤكدة أيضاً أنه تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتيسير عليهم و دراسة جميع الشكاوى والمطالب و تلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين.







