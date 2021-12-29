محافظ القليوبية: نستهدف زيادة أعداد المدارس الفكرية بمناطق الكتل السكنية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، برئاسته وبحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وحمدي غنيم مدير إدارة التربية الفكرية بالمحافظة، ومجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وإيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة، وممثل عن مديرية الأوقاف، والصحة، وكلية التربية جامعة بنها.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من إصدار قرار تشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة هو تحديد ودراسة مشكلات الطلاب في مدارس التربية الخاصة وطلاب ذوي الهمم بالمحافظة، واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة، كما يهدف إلى اقتراح ودراسة مدي إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الهامة بشأن رعاية ودعم طلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية وسبل رعايتهم بعد التخرج ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم نفسياً ومادياً واجتماعياً، حيث تم الموافقة المبدئية علي ترخيص أحد المراكز لذوي القدرات الخاصة.

وأكد المحافظ، علي اهتمام المحافظة بدعم منظومة المدارس الفكرية وزيادة أعدادها والعمل علي إنشائها بالأماكن الحيوية والقريبة من الكتل السكنية لسهولة التنقل اليها تيسيرا علي الطلاب وأولياء أمورهم، كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتفعيل إدرات المتابعة للمدارس الفكرية علي مستوي المحافظة، وتحقيق اشتراطات الأمان والسلامة حفاظا علي أبنائنا الطلاب.

جانب من الاجتماع