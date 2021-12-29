محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الإنتهاء من تطوير منطقتى القومية وفلل الجامعة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أعمال التطوير الجارية بمنطقتى القومية وفلل الجامعة وشارعى طلبة عويضة والمشير أحمد إسماعيل بمدينة الزقازيق تسير بخطى متسارعة طبقاً للجدول الزمنى المحدد، وذلك لتوحيد إتجاه حركة السيارات لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على الزحام المرورى بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والمستشار العسكرى للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية والعميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد المحافظ بمجهودات رئيس مركز الزقازيق، ورئيس حى ثان ومدير مديرية الطرق ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتعاونهم فى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمدينة الزقازيق والتواجد الدائم بمواقع العمل لمتابعة أعمال التطوير وسرعة الإنتهاء منها، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يدخر جهداً فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الإجتماع شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة الحماية المدنية بضرورة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها واستيفاء إشتراطات الحماية المدنية والتراخيص وذلك تطبيقا لأحكام القانون وحفاظاً على المبانى والأرواح .