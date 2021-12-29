محافظ الشرقية يعلن قرب انتهاء تطوير شوارع القومية وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جري إزالة طبقات الأسفلت والجزيرة الوسطي من شارعي طلبة عويضة والمشير أحمد إسماعيل بالقومية في الزقازيق، ونقل محولات الكهرباء وأكشاك التليفونات .

وأضاف خلال جولة تفقدية، أنه سيتم تخطيط تلك الشوارع وتوحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد وذلك لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق .

وانتقل المحافظ الي بلبيس حيث شارعي بورسعيد وسعد زغلول وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال رصفهما ورفع كفاءتهما وتهيئتهما أمام حركة السيارات والمارة , مشيداً بالحالة العامة للنظافة بالشارعين وإلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق ، شارع مسجد سادات قريش بطول 250 متر وبمتوسط عرض 4 متر بعد الإنتهاء من أعمال رصفه ببلاط الإنترلوك تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار والتي تشمل شوارع جمعية الجمل – زاوية أبو ذقن" لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها .

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة إستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة شارعي جمال عبد الناصر والمطافئ وكذلك إعداد المقايسات اللازمة لرصف الشوارع الجانبية" خلف النادي الرياضي – قطاع سعدون" ببلاط الإنترلوك، وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة بلبيس.



