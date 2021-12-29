محافظ البحر الأحمر: جارى انشاء كلية سياحة وفنادق بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان جارى إنشاء كلية السياحة والفنادق على مساحة 15 الف متر بتكلفة اجمالية قدرها 270 مليون جنيه. كما تم اعتماد الرسوم المعمارية لكلية العلوم وتشمل قسم لعلوم البحار والمصائد، وجارى إعداد الرسوم المعمارية لكلية هندسة الطاقة والتعدين.

وأشار فى بيان للمحافظة ان كليات القطاع الطبى هى المرحلة التالية بجامعة الغردقة الواعدة، جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر مع الدكتور محفوظ عبد الستار لمناقشة خطة التوسع المستقبلية للجامعة.

وأوضح الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة، ان اللواء عمرو حنفى أكد على توفير الدعم المالى الكامل للجامعة، كما وجه بالاسراع فى الانتهاء من الثلاث كليات والبدء بكليات القطاع الطبى بالجامعة واضاف انه تمت الموافقة على المخطط العمرانى للجامعة والذى يقام على مساحة 500 فدان يتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية.

يذكر أن فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة بها كليات قائمة بالفعل وهى كلية التربية بمساحة 10000 متر مربع بنسبة 30% انشاءات و70% مساحات خضراء ، وايضا كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والألسن بمساحة اجمالية 9000 متر مقسمة بين كلية الحاسبات وكلية الألسن وتشمل 14 قاعة تدريس و12 معمل ومدرجات وقاعة مؤتمرات .