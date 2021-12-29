محافظ أسيوط يشيد بأداء فرقة قصر الثقافة للفنون الشعبية بختام أسبوع الصعيد

أسيوط فريق المحافظات

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالآداء المتميز لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية خلال مشاركتها فى عروض التراث ضمن احتفالية ختام أسبوع الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء والمحافظين بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة .

ووجه محافظ أسيوط –خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة اسوان لافتتاح بعض المشروعات التنموية – الشكر لاعضاء فرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية والقائمين عليها كما وجه الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ولضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط لاهتمامهم ودعمهم الكامل لفرقة قصر ثقافة اسيوط ومشاركتها فى المسابقات والفعاليات العالمية وحصولها على الجوائز العالمية بعروضها المتميزة .

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل للانشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أسيوط وبجميع قصور الثقافة بالمراكز والاحياء ودعم المواهب الشابة والمتميزة لافتا الى اهمية مشاركة فرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية فى احتفالية ختام اسبوع الصعيد بحضور رئيس الجمهورية والذى يساهم فى نقل التراث الشعبى الذى تتميز به محافظة اسيوط وذلك من خلال احتفالية حضرها المئات من القيادات واهالى اسوان وتم نقلها على كافة القنوات التليفزيونية المحلية والعالمية وذلك على هامش سلسلة الافتتاحات للمشروعات القومية والتنموية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحطته الثالثة بمحافظة أسوان ضمن فعاليات "اسبوع الصعيد" والتى بدأها بمحافظة أسيوط ثم محافظة قنا .