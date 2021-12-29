ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن صبري قوله - في بيان - إن إجراءات الإغاثة الحكومية ستشمل مساعدة نقدية مباشرة لما لا يقل عن 30 ألف أسرة متضررة، وإعانات الوفاة، والإعفاء من فواتير الخدمات، وإصلاح السيارات.



وسيشمل أيضًا أموالًا للتنظيف وإعادة الإعمار بعد الفيضانات، لا سيما في ولايتي سيلانجور وباهانج الأكثر تضررًا.



ومنذ 17 ديسمبر الجارى، نزح ما يقرب من 70 ألف شخص بينما قتل 48 على الأقل، بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد في فيضانات شديدة فى ثمانى ولايات ماليزية.



وحذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا، اليوم الأربعاء، من مزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة، وأصدرت تحذيرًا من هطول الأمطار باستمرار في خمس ولايات شرقية.



وعادة ما تتعرض ماليزيا لفيضانات على سواحلها الشرقية التي تتعرض للرياح الموسمية الشمالية الشرقية، لكن السلطات فوجئت بالفيضانات في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في المناطق الغربية والوسطى هذا الشهر.