ماذا قدمت منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد؟.. الإجابة × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تعتبر محافظة بورسعيد أولي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمنتفعين.

اليوم السابع يستعرض في تحليل معلوماتي ما حققه التأمين الصحي الشامل ممثل في هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمات للمنتفعين.

1- إجمالي تكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظة7.605 مليار جنيه

2- عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بالمنظومة أكثر من 659 ألف

3- نسبة المواطنين المسجلين من إجمالي سكان المحافظة 82%

4- تم تشغيل 9 مستشفيات تضمها المنظومة بالمحافظة

5- 35 وحدة ومركز صحة أسرة تضمها المنظومة ببورسعيد