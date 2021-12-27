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الرعاية الصحية: توفير لقاحات كورونا بمنشآت التأمين الصحى الشامل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:00 ص
الرعاية الصحية: توفير لقاحات كورونا بمنشآت التأمين الصحى الشامل لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير تطعيمات لقاح كورونا بجميع منشأت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل " الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية" وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في التطعيمات.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توفير اللقاحات للمصريين بالمجان في جميع مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفرصة للحماية من العدوي .

وأوضح أن هناك تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، أن التحديث الجديد للموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

 


الصحة

التأمين الصحي الشامل

كورونا

لقاح كورونا

المحافظات

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