لتجنب ارتفاع الكوليسترول.. تعرف على بدائل الزبدة الصحية

كتبت إيناس البنا

الزبدة سواء كانت مملحة أو غير مملحة، هي عنصر مستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما يكون من الصعب ترك الزبدة خارج النظام الغذائي، بدءًا من استخدامها على الخبز المحمص إلى المخبوزات والحلويات.

ومع ذلك، يوصي خبراء الصحة غالبًا باستبعاد الزبدة من النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

هل يمكن أن تؤدي الزبدة إلى تفاقم ارتفاع الكوليسترول؟ وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (وزارة الزراعة الأمريكية)، تحتوي 100 جرام من الزبدة على حوالي 215 مجم من الكوليسترول.

الكمية الموصى بها من الكوليسترول هي حوالي 300 مجم في اليوم وفقا لتقرير موقع " اكسبريس"، على الرغم من أن استهلاك الزبدة باعتدال لن يكون له أي آثار سلبية، إلا أن استهلاكها المنتظم يمكن أن يجعل إدارة الكوليسترول صعبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، لذلك ، يمكن أن يساعد البديل الصحي في خدمة الغرض مع دعم الصحة.

بدائل الزبدة الصحية



فيما يلي بعض بدائل الزبدة المتاحة بسهولة والتي يمكنك تجربتها:

السمن:



السمن البلدى المصنوع من اللبن الطبيعي بديل صحي للزبدة، السمن مكون متعدد الاستخدامات ويمكن تناوله مع مجموعة متنوعة من الأطباق.

الأفوكادو:



يمكن أن يكون الأفوكادو بديلاً ممتازًا للزبدة، بصرف النظر عن إضافة النكهة إلى الوجبة، يمكن للأفوكادو أيضًا أن يضيف إلى الصحة بسبب خصائصه التي تعمل على تحسين الكوليسترول.

عصير التفاح:



يحتوي بديل الزبدة اللذيذ هذا على الخصائص الليفية للتفاح وقوة القرفة المضادة للأكسدة، هو مكون متعدد الاستخدامات ويمكن أن يساعد في إدارة الكوليسترول بشكل صحي.

زيت الزيتون:



بصرف النظر عن كونه بديلًا صحيًا للزبدة، يمكن أيضًا استبدال زيت الزيتون كبديل لزيت الطهي، يمكن أن يحسن هذا الزيت نسبة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في إدارة الوزن وما إلى ذلك.

الزبادي اليوناني:



إذا كنت تبحث عن طريقة للتخلص من استهلاك الزبدة، فعليك بالتأكيد تناول الزبادي اليوناني، قوامها الكريمي يجعلها بديلاً لذيذًا وصحيًا للزبدة. علاوة على ذلك ، فهو مصدر غني للبروبيوتيك، وإلى جانب تنظيم الكوليسترول الصحي، يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية. يمكنك تناوله مع وجباتك أو إضافته إلى حبوب الإفطار والشوفان.