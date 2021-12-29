كتاب الرؤية والإنجاز.. إنفاق 93 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد خلال 7 سنوات

كتب رضا حبيشى

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة النقل، حيث تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات النقل خلال تلك الفترة.

وأوضح كتاب "الرؤية والإنجاز" أنه تم إنفاق 93 مليار جنيه على مشروعات تطوير السكة الحديد خلال هذه الفترة سواء المشروعات التى تم انتهاء تنفيذها أو جار تنفيذها، شاملة مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات، حيث تم إنشاء 58 برجا رئيسيا وثانويا بإجمالى أطوال 396 كم تم تنفيذها لتطوير نظم الإشارات.

وأضاف كتاب "الرؤية والإنجاز" أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 796 مزلقانا، و543 مزلقانا تم تطوير نظم التحكم والتشغيل بها، كما أنه تم الانتهاء من تجديد 624 كم من خطوط السكة الحديد، وتطوير 177 محطة.

وجاء في الكتاب أنه تم شراء 110 جرارات سكة جديد تم توريدها بالكامل بالإضافة إلى إعادة تأهيل 32 جرارا، وتطوير 20 ورشة سكة حديد فرعية، بجانب توريد 571 عربة ركاب من العربات الـ 1300 التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسى المجرى المورد لهذه الصفقة، كما تم تأهيل 90 عربة إسباني مكيفة، وتم توريد 131 عربة بضائع من إجمالى 140 عربة بضائع متعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع.