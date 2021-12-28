الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بعربات السكة الحديد الجديدة بمحطة أسوان

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية منذ قليل، بمحطة قطارات أسوان، والذى شهد خلالها عربات القطار الجديدة التى انضمت لأسطول السكك الحديدية، والتي تم تجديدها خلال الفترة الماضية.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولته بمحطة قطار أسوان، عدد من العربات وتجول بداخلها، للأطلاع على عمليات التطوير التى شهدتها تلك العربات.

وحظى قطاع الطرق والنقل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير والكثير من الاهتمام، ضمن هذه المشروعات التى شهدها هذا الأسبوع، ضمن افتتاحات مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد".