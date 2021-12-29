غدا.. تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين فى المسجدين الحرام والنبوى

كتب محمد تهامى زكى

كشف مصدر مسؤول فى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدى فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس 30 ديسمبر 2021.

ووفقا لموقع الرئاسة العامة لشؤؤون الحرمين، أوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدى بين المصلين وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر، على ضرورة التزام جميع قاصدى الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة والحفاظ على مسافة التباعد الجسدى، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة فى الحرمين الشريفين.



شؤون الحرمين

وسبق وطالب الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، المصلين فى البلاد بالمزيد من التعاون فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون، مؤكدا أنها واجب شرعى ومسئولية وطنية.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "إخوانى المصلين إن ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون، يتطلب منا المزيد من التعاون فى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتى تضمن بعد توفيق الله سلامة الجميع وهى واجب شرعى ومسئولية وطنية، لنكن جميعاً على قدر المسئولية ولنعمل سويًا لحماية الوطن من الوباء".