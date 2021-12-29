اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بعد ارتفاع إصابات كورونا وظهور أوميكرون..

السعودية تطالب المصلين بمزيد من الإجراءات الاحترازية: واجب شرعى ومسئولية وطنية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:54 م
السعودية تطالب المصلين بمزيد من الإجراءات الاحترازية: واجب شرعى ومسئولية وطنية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، المصلين فى البلاد بالمزيد من التعاون فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون، مؤكدا أنها واجب شرعى ومسئولية وطنية.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "إخوانى المصلين إن ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون، يتطلب منا المزيد من التعاون فى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتى تضمن بعد توفيق الله سلامة الجميع وهى واجب شرعى ومسئولية وطنية، لنكن جميعاً على قدر المسئولية ولنعمل سويًا لحماية الوطن من الوباء".

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية

وكان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة فى المملكة بشأن الوضع الوبائى وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدى الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر ما يلى:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد فى جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الخميس.


السعودية

كورونا

اوميكرون

الاجراءات الاحترازية

وزير الدعوة والارشاد

الصلاه

الحرمين

اخبار

اخبار السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة