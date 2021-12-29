ضبط 179 قطعة سلاح و286 قضية مخدرات و40 عملة أثرية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (179) قطعة سلاح نارى ، (286) قضية مخدرات وتنفيذ (85121) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومتاجر ومخازن بدون ترخيص فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (مصنع – 4 مخازن) عشوائية بدون ترخيص ، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (50 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 10 طن منتج نهائى لملح الطعام - 6,5طن مواد غذائية عبارة عن "أسماك , لحوم" منتهية الصلاحية ومُعدة للتدوال).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1688) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (245) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام كلٍ من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة متخذين من دائرتى (قسم شرطة المنزلة – مركز شرطة ميت سلسيل) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة .. وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسرقات بالبيع (لأحد الأشخاص –له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية (سئ النية ) ، وأمكن ضبطه والمسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة القسم وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الكوكايين –كمية من مخدر الأيس - 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - سلاح أبيض "مطواة " - مبلغ مالى " عملات محلية وأجنبية" - 7 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة مطوبس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما(2 بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات من ذات العيار –كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحصول على بيانات المواطنين وتداولها بالمخالفة للقانون.. وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لمتابعة القائمين على إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من شبكة الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركةمديرية أمن الشرقية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (3 جهاز كمبيوتر "لاب توب" - هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من البيانات الخاصة بالمواطنين والمستخدمة فى التسويق وبيع البيانات والمعلومات المستولى عليها")، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه يتحصل على تلك البيانات من أحد الموقع "مؤسس خارج البلاد" يتردد عليه ويشترك به العديد من حائزى ومحللى تلك البيانات ومتاح للعامة الدخول إليه والتحصل على تلك البيانات من كافة دول العالم وتبادلها بين أعضائه لإعادة تحليلها وتصنيفها لفئات محددة وفقاً للوظيفة أو السن أو المستوى الإجتماعى وإعادة بيعها عقب ذلك لمندوبى المبيعات والتسويق للشركات للإستعانة بها فى تسويق منتجاتها.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (7622) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7593) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (29) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (759) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (178) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (972) أرجيلة.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (50) قضية ...أبرزها ضبط ("20 طن سيرس أرز رجيع مخلفات أرز – 10 طن مخلفات بذرة قطن – 5 طن مولاس – 3 طن بودرة بلاط – 2 طن ملح طعام خشن" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وبدون بيانات – 5 طن أعلاف حيوانية ) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع إعلاف حيوانية كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس)، وضبط (1 طن دقيق فاخر حر إستخراج 72% غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير) بحوزة (المدير المسئول عن مخبز حر سياحى كائن بدائرة قسم شرطة ميت غمر)، وضبط (700 لتر بنزين 80 – 500 لتر سولار غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) بحوزة (المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين).

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4862) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1274) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(105) مخالفة السير بدون تراخيص، و(6) مخالفات الدراجات النارية، و(20) مخالفة شروط التراخيص، و(8) مخالفات موقف عشوائى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) بالتقدم بعقد عمل مزور لسفارة إحدى الدول للحصول على تأشيرة دخول لها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق قيامه بالتلاعب فى تاريخ العقد القديم الخاص به حتى يتمكن من السفر بموجبه.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (22) متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7622) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل) ، مطلوب التنفيذ عليه فى 137 حكم حبس جزئى فى قضايا "شيكات" بإجمالى عقوبات بالحبس (147 سنة ، و 6 شهور).

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3345) قضية متنوعة، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (11527) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (206) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1286) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين للإتصال بعملائهم.

وفى ذات السياق تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منوف) ، وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجده بمحطة سكة حديد سوهاج ، وبحوزته ("4 تماثيل بأحجام مختلفة – 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون – 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون – 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون – قلادة عليها رسومات فرعونية" يشتبه فى أثريتهم – مبلغ مالى) .