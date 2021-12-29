ضبط تشكيل عصابى بحوزته كمية من مخدر الهيروين والبودر بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لإتجارهم بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة بيضاء ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح النارى والدراجة النارية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، باتخاذهم من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمخدرت وحيازة الأسلحة البيضاء.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحثى من ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالتنسيق مع ضبط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتمكنوا من ضبط "عبد ع ط"، 21 سنة، عاطل، و"محمود ع ع"، 20 سنة،عاطل، مقيمان دائرة القسم، و"عمر ه ع"، 21 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على قطع حجرية لمخدر الهيروين، و100 لفافة من مسحوق الهيروين، و60 كيس من مخدر البودر، وميزان حساس، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ ملى 1110 جنيها، و3 هواتف محمولة، ودراجة نارية ملك الثالث.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع، والراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم والميزان الحساس لإعداد وتهيئة المواد المخدرة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة.