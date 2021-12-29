صحة القليوبية: توزيع 198 هاتفا لمنسقى المشروطية الصحية بالوحدات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قيام وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، بتوزيع 198 هاتف نقال على منسقي المشروطية الصحية في كل المنشآت الصحية بمحافظة القليوبية، بواقع 11 إدارة صحية و198 وحدة ومركز، وذلك في إطار التدريب على ميكنة المشروطية الصحية لتسجيل زيارات منتفعي معاش تكافل للمنشآت الصحية بحضور منسقي الوزارة للمشروطية.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف وتوجيه الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والمنسق العام للمبادرات بالمحافظة، والدكتورة هاجر محمد نجيب منسق البرنامج بالمحافظة.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نجلاء مهدي، أن تطبيق البرنامج الصحي لأسر تكافل يهدف إلي زيادة نسب التردد علي أماكن تقديم الخدمات الصحية والتأكيد علي سلوكيات وممارسات أسس الرعاية الصحية الأولية للأسر واستمرار تقديم الخدمات الطبية لهم بشكل لائق ورفع الوعي لدي الأسر الأولي بالرعاية بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لها.

توزيع الهواتف على منسقى المشروطية الصحية



جانب من التوزيع



جنب من أعمال التوزيع