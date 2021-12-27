صحة القليوبية: مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة يضم 13 محرقة و9 سيارات نقل

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور خالد جمال عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بمنطقة أبو زعبل، والمخصص للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، يأتى ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والتى تتولى عملية حرق وترميد المخلفات الطبية سواء للقطاع الحكومى أو الخاص وذلك لمتابعة الأعمال الجارية.

واطمأن وكيل الوزارة، على سير العمل وحرق النفايات الطبية بشكل منتظم فى المجمع ووجه إلى ضرورة المتابعة الدورية للمجمع وأعمال الحرق التى تجرى به للتأكد من جودة وكفاءة العمل.

وأوضح، أن مجمع المحارق تم إنشاؤه على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويتسع لـ 13 محرقة، بهدف التخلص من المخلفات الطبية بطريق آمنة، مشيرا إلى أنه تم توفير 9 سيارات مجهزة لنقل المخلفات بصفة يومية حفاظا على الصحة العامة، والحد من تلوث البيئة.

والتقى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالعاملين بالمجمع من الإداريين والفنيين والعمال وأثنى على أدائهم المتميز وجهودهم المخلصة لخدمة القطاع الصحى، وقام بتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار بالعمل بنظام الورديات وبذل الجهد المضاعف فى استجابة سريعة ورائعة من العاملين.

تفقد محارق النفايات



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