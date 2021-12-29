شمس ساطعة وأجواء دافئة بمحافظة سوهاج اليوم.. لايف

فريق المحافظات

قدم تليفزيون"اليوم السابع" بثا مباشرا من نهر النيل، بدت فيه الشمس ساطعه والأجواء دافئه اليوم بمحافظة سوهاج، حيث شهدت المحافظة صباح اليوم طقسا متميزا وشمسا ساطعة وسيولة مرورية على كافة الطرق الزراعية والصحراوية، وتم نشر العديد من اللجان المرورية على الطرق للتأكد من اتباع السائقين للتعليمات المرورية.

وعلى جانب آخر، مازالت محافظة سوهاج تقوم بمتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من كافة التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها، وتمركز فرق الطوارئ، وإعداد دليل اتصال بفرق الطوارئ وسائقي المعدات.



ويتابع المسئولون بالمحافظة بصفة دورية مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأى عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء، ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها.



ورفعت مديرية الصحة والسكان درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة والتأكيد على توافر الأدوية والأمصال تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.



ومن جانبها، أكدت الدكتور كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال، خاصة أمصال لدغات "العقرب، والثعبان"، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات "، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.