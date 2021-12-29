اليوم السابع
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شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:45 ص
شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى.. صور شبورة كثيفة
كتب - محمود راغب – تصوير دينا رومية

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تشهد سماء القاهرة الكبرى، شبورة كثيفة على كافة المناطق تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث ظهرت الشبورة منذ الصباح الباكر.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرارا فى انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
 
الشبورة تغطى على اشعة الشمس
الشبورة تغطى على اشعة الشمس

الشبورة على الطرق (2)
الشبورة على الطرق 

الشبورة على الطرق
الشبورة على الطرق

الشبورة على الطريق
الشبورة على الطريق

الشبورة
الشبورة

الشمس تتوارى خلف الشبورة
الشمس تتوارى خلف الشبورة

الشمس وراء الشبورة
الشمس وراء الشبورة

الطرقات
الطرقات

الطقس
الطقس

تراجع الرؤية
تراجع الرؤية

حالة الجو
حالة الجو

حالة الطريق
حالة الطريق

حركة السيارات والشبورة
حركة السيارات والشبورة

حركة السيارات وسط الشبورة
حركة السيارات وسط الشبورة

حركة السيارات
حركة السيارات

حركة الطريق وسط الشبورة
 الشبورة

رؤية ضبابية
رؤية ضبابية

سيارات على الطريق
سيارات على الطريق

شبورة تصل لحد الضباب
شبورة تصل لحد الضباب

شبورة كثيفة على الطريق
شبورة كثيفة على الطريق

شبورة كثيفة
شبورة كثيفة

مواطن يتامل الشبورة
مواطن يتامل الشبورة

كبارى القاهرة الكبرى
كبارى القاهرة الكبرى

حالة الجو (2)
حالة الجو 

طرقات القاهرة
طرقات القاهرة

 


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