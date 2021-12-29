شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى.. صور

تشهد سماء القاهرة الكبرى، شبورة كثيفة على كافة المناطق تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث ظهرت الشبورة منذ الصباح الباكر.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرارا فى انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
الشبورة تغطى على اشعة الشمس
الشبورة على الطرق
الشبورة على الطرق
الشبورة على الطريق
الشبورة
الشمس تتوارى خلف الشبورة
الشمس وراء الشبورة
الطرقات
الطقس
تراجع الرؤية
حالة الجو
حالة الطريق
حركة السيارات والشبورة
حركة السيارات وسط الشبورة
حركة السيارات
الشبورة
رؤية ضبابية
سيارات على الطريق
شبورة تصل لحد الضباب
شبورة كثيفة على الطريق
شبورة كثيفة
مواطن يتامل الشبورة
كبارى القاهرة الكبرى
حالة الجو
طرقات القاهرة
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