سكرتير عام قنا : نحظى بالدعم لتحسين المؤشرات المؤثرة فى القضية السكانية

قنا صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة محاور الخطة السكانية بالمحافظة وما تم تنفيذه طبقا لأهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك فى إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحل القضية السكانية، بحضور محمد صلاح أبوكريشه، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف القضية السكانية.

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن القضية السكانية تعدُ واحدة من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، والتى تؤثر بالسلب على تحقيق التنمية المستدامة فى العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا فى إحداث تنمية حقيقية وشاملة ومستدامة فى صعيد مصر، حيث تحظى محافظة قنا بالدعم الكامل من أجل تحسين المؤشرات المؤثرة فى القضية السكانية الممثلة فى معدلات المواليد، والحد من البطالة، ورفع الوعى الثقافى المجتمعي، وذلك بهدف القضاء على مشكلة الزيادة السكانية.

وأضاف "الطيبي" أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أكد على ضرورة إعداد تقارير واقعية لمتابعة المؤشرات السكانية بأسلوب علمى يضمن الوصول بمعدلات الأداء إلى أقصى مستوى ممكن، والعمل على تحليل المشكلات المرتبطة بالنمو السكاني، لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ خطوات إيجابية تساهم فى حل القضية السكانية، والسيطرة على الارتفاع الملحوظ فى معدلات الزيادة السكانية، وذلك للوصول إلى مستوى معيشة افضل للمواطن.

يذكر أن الاستراتيجية القومية للسكان تقوم على خمسة محاور هى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، و الشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم، والتى تهدف جميعها إلى خفض معدل النمو السكانى للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال زيادة نسبة التعليم، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وتنمية الريف.