سكرتير عام قنا : نحظى بالدعم لتحسين المؤشرات المؤثرة فى القضية السكانية

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة محاور الخطة السكانية بالمحافظة وما تم تنفيذه طبقا لأهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك فى إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحل القضية السكانية، بحضور محمد صلاح أبوكريشه، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف القضية السكانية.
أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن القضية السكانية تعدُ واحدة من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، والتى تؤثر بالسلب على تحقيق التنمية المستدامة فى العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا فى إحداث تنمية حقيقية وشاملة ومستدامة فى صعيد مصر، حيث تحظى محافظة قنا بالدعم الكامل من أجل تحسين المؤشرات المؤثرة فى القضية السكانية الممثلة فى معدلات المواليد، والحد من البطالة، ورفع الوعى الثقافى المجتمعي، وذلك بهدف القضاء على مشكلة الزيادة السكانية.
وأضاف "الطيبي" أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أكد على ضرورة إعداد تقارير واقعية لمتابعة المؤشرات السكانية بأسلوب علمى يضمن الوصول بمعدلات الأداء إلى أقصى مستوى ممكن، والعمل على تحليل المشكلات المرتبطة بالنمو السكاني، لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ خطوات إيجابية تساهم فى حل القضية السكانية، والسيطرة على الارتفاع الملحوظ فى معدلات الزيادة السكانية، وذلك للوصول إلى مستوى معيشة افضل للمواطن.
يذكر أن الاستراتيجية القومية للسكان تقوم على خمسة محاور هى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، و الشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم، والتى تهدف جميعها إلى خفض معدل النمو السكانى للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال زيادة نسبة التعليم، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وتنمية الريف.
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