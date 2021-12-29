اليوم السابع
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زوج أمينة الإيطالية بعد الانفصال: "كل شىء نصيب ومش هسيب أولادى"

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:14 م
زوج أمينة الإيطالية بعد الانفصال: "كل شىء نصيب ومش هسيب أولادى" أمينة الإيطالية وزوجها
الفيوم- رباب الجالى

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قال محمد جمال زوج أمينة الإيطالية والمقيم فى محافظة الفيوم ، أن أسرة أمينة كان هدفها منذ سنوات طويلة أن تتم عملية الانفصال، وبمجرد وصولها لإيطاليا في زيارة لأسرتها أقنعوها بأن عليها أن تعيش حياتها وتخلع الحجاب وتستمتع بالبحر والحياة وتترك زوجها، ولا أعلم إن كانت أمينة اقتنعت بحديثهم، أو أنهم مارسوا عليها بعض الضغوط، المهم أنها ذهبت إليهم بصحبة أولادى.
 
وأضاف محمد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "قرار أمينة بالعيش مع أسرتها أو الانفصال عنى لن أتدخل فيه، ولكنى لن أترك أولادى وسيعيشون معي ومع أسرتى"، لافتا إلى أنه لجأ إلى السفارة المصرية فى إيطاليا".
 
وكان محمد جمال قد أعلن خبر حزين ونهاية مأساوية لقصة ديسيريه أو أمينة الإيطالية التي ظهرت مؤخرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأحبها المصريون وحازت علي ملايين المشاهدات، حيث كانت تقيم مع زوجها المصري محمد عطية في قرية تطون بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وتعيش حياة الأرياف وتربي البط والطيور وتحضر مناسبات أبناء القرية، وأكدت سعادتها بحياتها، إلا زوجها أعلن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قرار أمينة بالانفصال وذهابها هى وأوابنائها إلى أسرتها للإقامة معهم.

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انفصال امينه الايطاليه عن زوجها

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انفصال محمد وامينة

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