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زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر "بارات دايا" الأندونيسية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:11 م
زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر "بارات دايا" الأندونيسية زلزال
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر "بارات دايا" الأندونيسية.

وفى وقت سابق تعرضت جزيرة كريت اليونانية لهزة أرضية جديدة مساء اليوم، بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، وهي ثاني هزة أرضية تتعرض لها الجزيرة خلال يوم واحد.

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميكا، أن الهزة وقعت في الساعة 6:47 مساءً (بالتوقيت المحلي)، على عمق 1ر59 كم، في نفس الموقع الذي سُجلت فيه صباح اليوم هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، ويأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هزتين أرضيتين أخريين على الجزيرة.

 


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