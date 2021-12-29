زلزال جديد بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

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تعرضت جزيرة كريت اليونانية لهزة أرضية جديدة مساء اليوم /الأربعاء/، بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، وهي ثاني هزة أرضية تتعرض لها الجزيرة خلال يوم واحد.

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميكا بأن الهزة وقعت في الساعة 6:47 مساءً (بالتوقيت المحلي)، على عمق 1ر59 كم، في نفس الموقع الذي سُجلت فيه صباح اليوم هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية. ويأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هزتين أرضيتين أخريين على الجزيرة.

يذكرأن، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أول أمس الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.