اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزر "أندامان ونيكوبار" الهندية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:36 ص
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزر "أندامان ونيكوبار" الهندية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطنى الهندى لعلم الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق مدينة بورت بلير فى جزر "أندامان ونيكوبار" بخليج البنغال، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأفاد المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر، وعلى بعد 165 كيلومترا جنوب شرق مدينة "بورت بلير".
 

يذكر أنه فى الـ26 من نوفمبر الماضى، قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند .

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ايزاول بولاية ميزورام في شمال شرق الهند.

 

زلزال

الهند

زلزال الهند

المركز الوطنى الهندى لزلازل

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة