وقال أوزدويف لوكلة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء : "إن هذا الاحتمال قيد الدراسة حاليا، وهناك فكرة لوضع حجرة القتال في "سبروت ــ أس دي إم1" على قاعدة عجلات، والتي من المحتمل أن تكون متحركة".

وأشار إلى أن مثل هذه الدبابة ستتمتع بقوة نيران الدبابات الأصلية وستتفوق عليها في المناورة والسرعة"، لافتا إلى أنه من حيث الحماية والقدرة على الاختراق ستكون أقل شأنا بسبب خصائص الهيكل ذو العجلات.

وأضاف أوزدويف: "ستصبح "سبروت" ذو العجلات بادئ ذي بدئ منتجاً للتصدير، منوها بأن الأسواق الأكثر احتمالاً للدبابات ذات العجلات يمكن أن تكون دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وعادة ما تستخدم الدبابات ذات العجلات في المهام الضيقة، ولا يمكنها أن تحل محل الدبابة الرئيسية في ساحة المعركة باعتبارها القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية. كما أنها تستخدم في النزاعات المحلية منخفضة الحدة وعمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.