اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:28 م
أكرم القصاص
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روسيا تختبر بنجاح منظومة الدفاع الجوى "S 550".. ووكالة روسية: قادرة على ضرب مركبات فضائية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:37 م
روسيا تختبر بنجاح منظومة الدفاع الجوى "S 550".. ووكالة روسية: قادرة على ضرب مركبات فضائية منظومة صاروخية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اجتاز نظام الصواريخ الروسى الجديد للدفاع الجوى "إس-550" بنجاح الاختبارات ودخل الخدمة القتالية، بحسب ما أفاد به  مصدر مقرب من وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، دون أن تذكر هويته،  إن "نظام الدفاع الجوى الصاروخى إس-550 أكمل بنجاح الاختبارات، ودخلت الكتيبة الأولى منه الخدمة القتالية".

ووفقا للمصدر فإن "هذا النظام الصاروخي الدفاعي الاستراتيجي جديد، وليس له نظير، وهو قادر على ضرب المركبات الفضائية، والرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات".

 


منظومه اس 550

روسيا

نظام الصواريخ الروسى الجديد

المركبات الفضائيه

اخبار روسيا

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