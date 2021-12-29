رئيس مياه المنيا يشدد على تطوير الأداء وتوصيل خدمة متميزة للمواطنين

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرى الأفرع وذلك لمناقشة تطوير الأداء وتوصيل خدمة متميزة لمواطنى المحافظة.

شدد السعيد، على أهمية متابعة سير العمل بالمناطق وخاصة الأعمال التنفيذية الجارية بمبادرة تطوير قرى الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز على مستوى المحافظة، مع مراعاة ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة شكواهم وسرعة حلها وعلى رأسها متابعة جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأكد على أهمية سحب عينات بصفة دورية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والبكتريولوجية وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين.

وأضاف قائلا ضرورة متابعة مديرى الأفرع لمنظومة التحصيل والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة فى تسجيل القراءات والتواصل الجيد مع المواطنين بإعتبارهم سفراء الشركة.