مياه المنيا: جولات ميدانية لمتابعه مشروعات حياة كريمة بمركزي ملوي وديرمواس

كتب أحمد حسن

أجرى المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، جولة ميدانية لعدد من محطات مياه الشرب الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي ملوى وديرمواس، لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ.

وتابع رئيس مياه المنيا، أثناء جولته الأعمال الإنشائية لمحطة جنوب ملوى بطاقة ٤٥٠ل/ث والمدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكلف القائمين على تنفيذ المشروع بسرعة إنجاز الأعمال للإنتهاء منها فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والعمل على مدار الساعة للانتهاء طبقا للجدول الزمنى للمشروع.

وتابع الأعمال الجارى تنفيذها بمأخذ محطة شرق مدينة ملوى وخطة تطوير مأخذ محطة شرق المدينة ليخدم محطة جنوب ملوى، كما تفقد لمحطةمياه معصرة ملوى والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ٨٠٠ل/ث، ومحطة مياه ديرمواس المرشحة بطاقة انتاجية 600 ل/ث، وأعمال التوسعات بها 300 ل/ث والتى يتم انشاؤها ضمن المبادرة بتكلفة 185 مليون جنية حيث وجه بسرعة انجاز الأعمال قبل 30/6/2021 طبقا للجدول الزمنى للمشروع والعمل علي زيادة العمالة والمعدات وتكثيف الاعمال علي مدار 24 ساعة لضغط البرنامج الزمني للمشروع.