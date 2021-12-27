اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مياه المنيا: جولات ميدانية لمتابعه مشروعات حياة كريمة بمركزي ملوي وديرمواس

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:21 م
مياه المنيا: جولات ميدانية لمتابعه مشروعات حياة كريمة بمركزي ملوي وديرمواس جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، جولة ميدانية لعدد من محطات مياه الشرب الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي ملوى وديرمواس، لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ.
 
وتابع رئيس مياه المنيا، أثناء جولته الأعمال الإنشائية لمحطة جنوب ملوى بطاقة ٤٥٠ل/ث والمدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  وكلف القائمين على تنفيذ المشروع بسرعة إنجاز الأعمال للإنتهاء منها فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والعمل على مدار الساعة للانتهاء طبقا للجدول الزمنى للمشروع.
 
وتابع الأعمال الجارى تنفيذها بمأخذ محطة شرق مدينة ملوى وخطة تطوير مأخذ محطة شرق المدينة ليخدم محطة جنوب ملوى، كما تفقد لمحطةمياه معصرة ملوى والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ٨٠٠ل/ث، ومحطة مياه ديرمواس المرشحة بطاقة انتاجية 600 ل/ث، وأعمال التوسعات بها 300 ل/ث والتى يتم انشاؤها ضمن المبادرة بتكلفة 185 مليون جنية حيث وجه بسرعة انجاز الأعمال قبل 30/6/2021 طبقا للجدول الزمنى للمشروع والعمل علي زيادة العمالة والمعدات وتكثيف الاعمال علي مدار 24 ساعة لضغط البرنامج الزمني للمشروع.

شركات المياه

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحت مظلة حياة كريمة.. "النمو الأخضر مشروع مهم للأمم المتحدة للتنمية الصناعية.. المدير الأقليمي : ميزانيته تصل لـ 4 ونصف مليون دولار لدعم محافظتى قنا والأقصر.. وأحمد رزق: يعزز الشركات الناشئة في صعيد مصر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:00 م

"خارجية النواب" تدعو العالم لتدريس نجاح تجربة مصر بملف الهجرة غير الشرعية.. كريم درويش: القاهرة نجحت فيما فشلت فيه غيرها ونحن دولة كبرى.. ونائلة جبر: يوجد على أرض مصر 6 ملايين أجنبى يعيشون حياة كريمة.. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:21 م

حصاد الوزارات.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:00 م

نائب محافظ بنى سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:45 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة