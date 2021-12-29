اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يشهد تخريج الدفعة الأولى من المنح الدراسية لنظم المعلومات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:50 م
رئيس جامعة القناة يشهد تخريج الدفعة الأولى من المنح الدراسية لنظم المعلومات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستقدم كل الدعم للكليات و على رأسها كلية الآداب و العلوم الإنسانية من أجل النهوض بالنواحى التعليمية وربطها بالمجتمع، موضحا رؤية القيادة السياسية فى ربط الجامعة بالمجتمع و العمل على حل المشاكل التى تقابله، مشيرا إلى نجاح كلية الآداب فى إنشاء مبانيها الجديدة بشكل مميز يجعلها صرحا راقياً يليق بالجامعة و التعليم العالى و التطور الذى تشهده مصر فى ظل الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عقدت اليوم بكلية الآداب لتخريج الدفعة الأولى من المنح الدراسية لنظم المعلومات الجغرافية التى حضرها الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب و المهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية والتى تخرج خلالها 120 طالب و طالبه، وأضاف رئيس الجامعة أن بابى مفتوح للجميع لحل أى مشكلة يقابلها ابنائنا الطلاب

بينما أشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب إلى أن الهدف الأساسي و الرئيسي للكلية هى التوجه و خدمة المجتمع موضحا التطور الذى شهدته الكلية  إلى اقتحام سوق العمل و تقديم خريج  للمجتمع على أعلى مستوى من الكفاءة و العلم من خلال عدة برامج دراسية يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن الكلية تستعين بأفضل المتخصصين و تستخدم احدث الأجهزة من أجل تحقيق ذلك الهدف.

 

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