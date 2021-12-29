رئيس جامعة القناة يشهد تخريج الدفعة الأولى من المنح الدراسية لنظم المعلومات

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستقدم كل الدعم للكليات و على رأسها كلية الآداب و العلوم الإنسانية من أجل النهوض بالنواحى التعليمية وربطها بالمجتمع، موضحا رؤية القيادة السياسية فى ربط الجامعة بالمجتمع و العمل على حل المشاكل التى تقابله، مشيرا إلى نجاح كلية الآداب فى إنشاء مبانيها الجديدة بشكل مميز يجعلها صرحا راقياً يليق بالجامعة و التعليم العالى و التطور الذى تشهده مصر فى ظل الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عقدت اليوم بكلية الآداب لتخريج الدفعة الأولى من المنح الدراسية لنظم المعلومات الجغرافية التى حضرها الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب و المهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية والتى تخرج خلالها 120 طالب و طالبه، وأضاف رئيس الجامعة أن بابى مفتوح للجميع لحل أى مشكلة يقابلها ابنائنا الطلاب

بينما أشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب إلى أن الهدف الأساسي و الرئيسي للكلية هى التوجه و خدمة المجتمع موضحا التطور الذى شهدته الكلية إلى اقتحام سوق العمل و تقديم خريج للمجتمع على أعلى مستوى من الكفاءة و العلم من خلال عدة برامج دراسية يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن الكلية تستعين بأفضل المتخصصين و تستخدم احدث الأجهزة من أجل تحقيق ذلك الهدف.