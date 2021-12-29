رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

كتبت هند مختار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.