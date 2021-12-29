اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:18 ص
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
 
وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
 
وفي برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.
 

العام الميلادى الجديد

تهنئة الرئيس

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة