اليوم السابع
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رئيس اتحاد عمال مصر: الجامعة العمالية نطلق عليها جامعة "الغلابة"

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:22 م
رئيس اتحاد عمال مصر: الجامعة العمالية نطلق عليها جامعة "الغلابة" جانب من المؤتمر
كتب محمود راغب

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قال جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد يقوم حاليا بتطوير الجامعة العمالية، وأنهم بصدد الإعلان الرسمى عن التعاقد مع مكتب مختص لتولى مهام تطوير إنشاءات الجامعة .

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي المراغي، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، وبحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية

 

وأضاف المراغي، أن الجامعة العمالية تعتبر "جامعة للغلابة"، حيث أن مصاريف الطالب بها لا تتعدى 5000 جنيه سنويا، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مستقرة داخل الجامعة والمؤسسة الثقافية، ويتقاضى عمالها البالغ عددهم نحو 3750 كامل أجورهم وعلاوتهم.

 

ويستعرض المؤتمر، رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والخاصة بمجموعة من الملفات والقضايا التي تخص ملف العمل والعمال، والمتمثلة في التشريعات التي يجري مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد، والاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة.

 

كما يستعرض المؤتمر، دور العمال في مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية، وفي مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها تحدي "كورونا"، وعرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومي للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص.

ويستعرض المؤتمر أيضا، الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور اتحاد العمال المصري داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والإفريقية والدولية.


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