رئيس اتحاد عمال مصر: الانتخابات العمالية ستسير وفقا للقانون

كتب محمود راغب

كشف جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن الانتخابات العمالية ستسير وفقا لإجراءات القانون الخاص بالنقابات العمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي المراغي، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، وبحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر ، أنه سيتم عقد جمعية عمومية تقرر موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تشرف على العملية الانتخابية للمساعدة في تحقيق التفاهم والتناغم بين النقابات العمالية، ونسير جميعا وفقا للقانون.

ويستعرض المؤتمر، رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والخاصة بمجموعة من الملفات والقضايا التي تخص ملف العمل والعمال، والمتمثلة في التشريعات التي يجري مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد، والاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة.

كما يستعرض المؤتمر، دور العمال في مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية، وفي مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها تحدي "كورونا"، وعرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومي للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص.

ويستعرض المؤتمر أيضا، الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور اتحاد العمال المصري داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والإفريقية والدولية.