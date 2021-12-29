حياة كريمة.. جامعة أسوان تنظم قافلة طبية لأهالى قرية غرب سهيل

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان قافلة طبية بقرية غرب سهيل ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عقب زيارته لاهالي القرية وجاءت القافلة.



صرح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة اسوان ، أن القافلة الطبية شملت تخصصات الرمد وأمراض العيون علي مدار يومين ، وشارك فيها أطباء من كلية الطب والمستشفي الجامعي قسم الرمد لتوقيع الكشف على أهالى القرية وصرف العلاج مجانا ، كما يتم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي باسوان لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.



وأشار إلى أنه علي هامش أعمال القافلة دار حوار مجتمعي حول الدور الطبي والخدمي، الذي تقدمه المستشفي الجامعي باسوان للاهالي اسوان واهالي قرية غرب سهيل باسوان.

