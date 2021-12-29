حياة كريمة.. تطوير مركز شباب ساقية أبو شعرة بمدينة أشمون المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية على الإنتهاء من مشروع جديد بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب ساقية أبو شعرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون.

تابع، أنه تم الانتهاء من هذه المشروع فى الموعد المحدد له، موضحا أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة فى ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالى القرى لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة فى جميع القطاعات الخدمية .

وأشار سرور إلى أنه بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الرابع لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون بعد مشروع تطوير مركز شباب شما ، ومركز شباب شعشاع ،وملعب كفر أبو محمود ،وأوضح أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.