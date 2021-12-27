البدء فى أعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير من على جانبى مصرف سبل بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبدء في أعمال رفع تلك التراكمات وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من رفع كافة التراكمات حفاظاً على المظهر الحضارى.

تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية برفع كافة تراكمات القمامة ونواتج التطهير المتراكمة على جانبى مصرف سبل بنطاق قريتى سمادون وكفر الغريب بمركز ومدينة أشمون حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولإضفاء المظهر الجمالى بالمنطقة.

وتفقد محافظ المنوفية أمس الأعمال الإنشائية لسوق شما النموذجى على مساحة 650 مترا ويتكون من 40 باكية وبتكلفة ما يقرب من 3 مليون جنيه ، كما تم تفقد أعمال تنفيذ الموقف النموذجى بشما على مساحة 270 متر وبعدد 15 باكية وبتكلفة ما يزيد عن مليون جنيه. واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية للاطمئنان على مستوى حالة النظافة العامة بمدينة أشمون.

وأجرى المحافظ المنوفية إتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الرى شدد فيه على ضرورة رفع نواتج التطهير وتراكمات القمامة الموجودة على مصرف سبل بمدخل قريتى سمادون وكفر الغريب.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف النهائى بشارع عبدالمنعم رياض بطول 650 متر وبتكلفة 5 ملايين ونصف، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك وجارى الإنتهاء من الأعمال الكهربائية بالجزيرة الوسطى بالشارع لتركيب الأعمدة الديكورية.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الاستمرار في شن الحملات لرفع كافة الإشغالات بشارع عبدالمنعم رياض وشوارع المدينة، موجهاً مدير مديرية الطرق بعمل مطبات صناعية بالشارع لتهدئة حركة السيارات حفاظاً على أرواح المواطنين، وقد أشار رئيس المدينة بأنه تم الإنتهاء من رصف شوارع سعد زغلول ، ومحمد محسن حمد ، وعبد المنعم رياض وجارى العمل خلال أيام للانتهاء من رصف 7 شوارع أخرى، فضلاً عن الإنتهاء من تطوير ميدن العبور والعمل بتطوير ميدان الشهداء بالمدينة.