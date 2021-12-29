حياة كريمة بالمنوفية.. إنشاء جناح جديد بمدرسة ثانوى ورفع كفاءة أخرى ابتدائية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، عن الانتهاء من مشروعين جديدين بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث جرى الانتهاء من إنشاء جناح جديد بمدرسة الثانوية العامة بأبو رقبة التابعة للوحدة المحلية بقورص، والذى جرى إنشاؤه على مساحة حوالى 350م²، بنسبة تنفيذ 100%، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح سرور، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بكفر قورص بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً الانتهاء من هذه المشروعات فى الموعد المحدد لها، وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرى الوحدة المحلية بقورص .

وأوضح سرور، أن مشروع إنشاء جناح جديد بالمدرسة الثانوية بأبو رقبة، ورفع كفاءة مدرسة فاطمة الزهراء بكفر قورص جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التى تأتى فى أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية .



وأشار سرور، إلى أنه بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الثانى عشر لحياة كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، وأوضح أيضاً أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .