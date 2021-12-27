البدء فى رصف طريق 21 أشمون - سمادون - كفر الغريب - شما بطول 13 كيلو

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه تم البدء في أعمال الرصف بطريق 21 ( أشمون- سمادون- كفر الغريب- شما ) بطول 13 كم وبتقنية الـFDR ، كما تم اليوم البدء فى أعمال الرفع المساحى والميزانية الشبكية لطريق 23( أشمون- كفر السيد – رملة الإنجب) بطول 10كم تمهيداً للبدء في رصف الطريق وذلك عقب الإنتهاء من رصف " طريق 21 " بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتفقد أمس محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لسوق شما النموذجى على مساحة 650 متر ويتكون من 40 باكية وبتكلفة ما يقرب من 3 مليون جنيه، كما تم تفقد أعمال تنفيذ الموقف النموذجى بشما على مساحة 270 متر وبعدد 15 باكية وبتكلفة ما يزيد عن مليون جنيه.

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية للاطمئنان على مستوى حالة النظافة العامة بمدينة أشمون، وأجرى المحافظ المنوفية إتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الرى شدد فيه على ضرورة رفع نواتج التطهير وتراكمات القمامة الموجودة على مصرف سبل بمدخل قريتى سمادون وكفر الغريب.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف النهائى بشارع عبدالمنعم رياض بطول 650 متر وبتكلفة 5 مليون ونصف ، حيث تم الإنتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك وجارى الإنتهاء من الأعمال الكهربائية بالجزيرة الوسطى بالشارع لتركيب الأعمدة الديكورية، وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الاستمرار في شن الحملات لرفع كافة الإشغالات بشارع عبدالمنعم رياض وشوارع المدينة، موجهاً مدير مديرية الطرق بعمل مطبات صناعية بالشارع لتهدئة حركة السيارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقد أشار رئيس المدينة بأنه تم الإنتهاء من رصف شوارع سعد زغلول ، ومحمد محسن حمد ، وعبد المنعم رياض وجارى العمل خلال أيام للانتهاء من رصف 7 شوارع أخرى، فضلاً عن الإنتهاء من تطوير ميدن العبور والعمل بتطوير ميدان الشهداء بالمدينة. محافظة المنوفية،رئيس مدينة أشمون،رفع تركمات نواتج التطهير ،مصرف أشمون