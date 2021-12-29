جونسون: 90 % من مصابى كورونا بالعناية المركزة لم يتلقوا الجرعة "المعززة"

كتبت: هناء أبو العز

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين فى شتى أنحاء المملكة على الحصول على الجرع المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، محذرا من أن ما يصل إلى 90 % من المصابين الذين تم نلقهم للعناية المركزة لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد للفيروس.

وقال جونسون، خلال زيارته لمركز التطعيم ضد كورونا بمنطقة ميلتون كينز -حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية- "يجب على المواطنيين الاستمتاع باحتفالات العام الجديد، ولكن عليهم أولا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مثل الابتعاد عن أماكن التجمعات، وأخذ الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا".