جهاز 6 أكتوبر يزيل التعديات على أرض بمساحة 10آلاف متر سبق تخصيصها لدار أيتام

كتب أحمد حسن

قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة بمشاركة قيادات وأفراد شرطة التعمير، ومديرية أمن الجيزة، لإزالة التعديات على قطعة الأرض السابق تخصيصها لجمعية جوامع الخير الإسلامية "دار أم القرى للأيتام سابقًا" بمساحة 10 آلاف م² تقريباً، والمنفذة بمعرفة جمعية جوامع الخير الإسلامية، مع استثناء المسجد والمدرسة من الهدم، موضحاً أن الحملة تأتى استكمالاً للحملات المكبرة تحت شعار " عاصفة الحزم " للقضاء على مظاهر العشوائية بالمدينة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الأرض تقع بالمحور المركزى ( 48 / 101 ) بقطعة رقم ( 25 / 2 ) وكانت مخصصة لدار رعاية الأيتام، تحت إشراف الشئون الإجتماعية بوزارة التضامن، وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ أيتام الدار للسن القانونية، وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حوزة الجهاز، إلا أن عددًا من المخالفين قاموا بالتعدي عليها، وتحويلها إلى عشوائيات، بجانب استغلال مرافق الدولة بالمخالفة للقانون.

وذكر النجار، أن مخالفات أرض دار أم القرى كانت بمثابة نموذج للمخالفين والمتعدين على أراضي الدولة بالمدينة، وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وإنذار لكل المخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محالة.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم القضاء على مختلف المخالفات، واستمرار الحملات خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تمت تحت إشراف نواب رئيس الجهاز، وبمشاركة مسئولى الإدارات المختصة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير.