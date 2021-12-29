جامعة حلوان تنظم ندوة للتعريف بطرق التقدم للحصول على المشروعات الدولية

كتب محمد صبحى

عقدت جامعة حلوان ندوة تعريفية بالمشروعات الدولية الممولة من برنامج الاتحاد الأوروبي Erasmus+ تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، و الدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب،

افتتحت الندوة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مؤكدة على أهمية التقدم للحصول على مشروعات دولية لما لها من تأثير إيجابي على الأنشطة التعليمية والتدريسية، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع.

وقدمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية عرض حول الخدمات التى يقدمها مكتب العلاقات الدولية ودوره فى تقديم الدعم الفني لاعضاء المجتمع الجامعى لاستكمال متطلبات التقدم للمشروعات الدولية، واستعرضت كيفية تطوير فكرة المشروع، واهدافه، وأنشطته والمخرجات المستهدفة.

وإدار الندوة المهندس كريم حمدى منسق مكتب إيراسموس الوطنى، وتناول المهندس كريم حمدى من خلال الندوة كيفية التقدم لمشروعات برنامج إيراسموس، والأنشطة المختلفة التى تشملها المشروعات، ومواعيد التقدم، كما تم عرض كيفية الاستفادة من المشروعات فى تعزيز فرص التبادل الأكاديمي، وتطوير درجات جامعية على مستوى الماجستير، وبناء قدرات مؤسسات التعليم العالى، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب.

واختتمت فعاليات الندوة بالإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات التى تم طرحها من قبل الحضور الذين تفاعلوا بشكل مميز مما يعكس الترشيحات المميزة وبعيدة المدى عمداء الكليات المختلفة.