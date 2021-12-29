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تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:20 م
تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا البوسفور
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 متراً.

وفى وقت سابق قالت مصلحة خفر السواحل التركية، في بيان لها ، إن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت مع السفينة التركية  Tahsin Imamoglu في مضيق البوسفور.

على جانب آخر، كشف النائب الأول لرئيس قسم أمن المعلومات في البنك المركزي الروسي، أرتيوم سيتشيف، أن أكثر من 15 مؤسسة مالية تخدم التجارة الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق في روسيا.

وقال سيتشيف، خلال مؤتمر لرابطة البنوك الروسية عبر تقنية الفيديو:" إن هذه الهجمات، التي وقعت في أغسطس الماضي وأوائل سبتمبر الجاري، كانت خطيرة"، مشيرا إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من تعطيل أداء مؤسسات الائتمان الروسية.

 

 


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